Precipita dalla scala mentre tinteggia un muro e muore

Tragedia a Donato: un uomo ha perso la vita dopo una caduta. Stava tinteggiando una parete esterna della propria abitazione. All’improvviso il 71enne avrebbe perso l’equilibrio, cadendo. Un volo terribile di almeno dieci metri. Si trovava su una scala.

Subito è stato dato l’allarme, ma per l’uomo la caduta è stata fatale. E’ morto a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

