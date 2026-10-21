Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Claudio Mattio, il pensionato di 66 anni originario di Piasco, ma da alcuni mesi residente in alta Valle Varaita, scomparso da diverse ore. L’uomo è stato ritrovato senza vita all’interno della sua automobile, precipitata in una scarpata lungo la strada del Colle di Sampeyre, in un tratto particolarmente impervio del percorso.

Precipita con l’auto in una scarpata: muore a 66 anni

L’allarme era scattato a seguito del suo mancato rientro, facendo scattare le operazioni di perlustrazione nella zona. Il veicolo è stato individuato nella parte alta dell’arteria stradale, oltre la località Meira Garneri, nel tratto che scende verso il vallone di Sant’Anna di Sampeyre.

Dalle prime ricostruzioni, la vettura sarebbe finita fuori carreggiata andando poi a impattare contro un albero. Restano ancora da chiarire con esattezza le cause del drammatico incidente: saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire se il decesso sia sopraggiunto a causa dei traumi riportati nello scontro o se l’uomo sia stato colto da un malore improvviso prima di perdere il controllo del mezzo

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