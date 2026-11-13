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Ponte della Maddalena, intervento in corso – FOTO e VIDEO

La strada dovrebbe riaprire regolarmente verso le 17

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4 minuti fa

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Un tubo dell’acquedotto danneggiato in salita di Riva ha provocato una copiosa fuoriuscita d’acqua e un cedimento dell’asfalto, a poche decine di metri dal ponte della Maddalena.

Per approfondire:

Ponte della Maddalena, lavori in corso

È stato questo il motivo della temporanea chiusura del ponte che attraversa il Cervo, all’altezza dell’ex Lanificio Pria.

Il fatto è accaduto accaduto questa mattina e sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale di Biella.

Riapertura prevista verso le 17

Una volta chiuso al transito il tratto interessato, il Comune ha provveduto ad allertare la ditta specializzata incaricata per questo tipo di interventi.

La strada dovrebbe riaprire regolarmente intorno alle 17.

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