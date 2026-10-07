Paura per un incendio in una casa, una persona intossicata a Vigliano

Una casa invasa dal fumo a causa di un principio d’incendio a Vigliano Biellese, necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 anche per soccorrere una persona rimasta intossicata.

È successo ieri sera appena dopo le 20.15, sul posto cono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco provenienti dal comando di Biella.

Principio d’incendio in una casa su due piani

Il rogo ha interessato il piano terra di un’abitazione disposta su due piani. Le squadre dei pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’edificio e alle operazioni di ventilazione dei locali invasi dal fumo. Le cause del principio d’incendio sono in fase d’accertamento.

Le operazioni si sono concluse con la verifica dell’assenza di ulteriori focolai.

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Una persona portata all’ospedale per sospetta intossicazione

Una persona presente all’interno dell’abitazione è rimasta intossicata a causa dell’inalazione dei fumi ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, che ne ha disposto il trasporto in ospedale per accertamenti.

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