Sono da poco passate le 7 del mattino in viale Po a Crescentino.

Il bassotto Frank salva la padrona dall’incendio

Lucilla sta ancora dormendo quando in cucina divampano improvvisamente le fiamme. Il fumo denso invade l’alloggio e la temperatura sale rapidamente, ma la donna non si accorge del pericolo. A salvarla ci pensa Frank, il suo piccolo bassotto, che capisce subito la gravità della situazione.

Il cagnolino inizia ad abbaiare senza sosta, lancia guaiti disperati e balza sul letto finché Lucilla non si sveglia. Capita la situazione, la donna afferra Frank e corre all’esterno, mettendosi in salvo prima di allertare i soccorsi. Sul posto intervengono tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare l’incendio, insieme ai Carabinieri e ai tecnici comunali.

L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile a causa dei gravi danni da fumo e calore, mentre la causa probabile sembra essere un cortocircuito partito da una presa elettrica. Lucilla, visitata dal 118 direttamente in strada, sta bene e non ha avuto bisogno del ricovero.

Oggi lei e il suo inseparabile compagno sono ospitati da alcuni parenti. In mezzo alla paura, resta la certezza dell’incredibile gesto di Frank: un piccolo eroe che merita infinite coccole e una ricompensa speciale.

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