Oggi l’addio a Rocco La Malfa, storico preside e assessore

La comunità di Gaglianico e l’intero mondo della scuola biellese si stringono oggi nel dolore per la scomparsa di Rocco La Malfa, spentosi all’età di 87 anni.

I funerali saranno celebrati questa mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale del paese.

Nato nel 1939 a Milazzo, in provincia di Messina, e laureatosi in lettere classiche, La Malfa si era trasferito nel Biellese nel 1967. Aveva iniziato la sua carriera come stimato docente di latino e greco al liceo Classico di Biella, per poi assumere negli anni Settanta la guida dell’Istituto comprensivo di Gaglianico, mantenuta fino ai primi anni Duemila.

Ex consigliere comunale, ha inoltre ricoperto i ruoli di vicesindaco e assessore del Comune di Gaglianico durante l’amministrazione guidata da Andrea Quaregna.

Con la sua scomparsa si ricompone finalmente il legame ultraterreno con l’amata moglie, Maria Teresa “Maresa” Ragno, indimenticata e bravissima maestra della scuola elementare, mancata cinque anni fa.

Ha lasciato nel dolore il figlio Stefano con Emmanuela, gli adorati nipoti Irene, Alessandro e Agata, le sorelle Lina, Mimma e Maria

Ampio servizio sul La Provincia di Biella.it in edicola oggi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook