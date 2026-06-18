Addio ad Angela Piano: aveva solo 57 anni.

Addio ad Angela Piano: aveva solo 57 anni

È morta a soli 57 anni Angela Piano. La donna lascia il compagno Giovanni, i figli Anna e Francesco, insieme a sorelle, fratelli, cognati, nipoti, cugini, zii, amici e parenti tutti.

Una scomparsa che ha colpito profondamente le persone che le erano vicine. In queste ore sono tanti coloro che si stringono con affetto alla famiglia, nel ricordo di una donna venuta a mancare troppo presto e lasciando un grande vuoto tra i suoi cari.

I funerali sono stati celebrati invece nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Al termine della cerimonia funebre, il corteo ha proseguito verso il cimitero di Arborio, dove Angela Piano riposerà. Lo riporta Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook