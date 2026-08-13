Non capisce l’italiano eppure supera a pieni voti l’esame di teoria della patente: scoperto il trucco

Non capisce l’italiano eppure supera a pieni voti l’esame di teoria della patente. Un cittadino straniero è stato scoperto dalla polizia stradale di Vercelli mentre sosteneva con strumenti elettronici nascosti la sessione alla Motorizzazione.

Non capisce l’italiano eppure supera a pieni voti l’esame di teoria della patente

L’episodio è avvenuto nelle scorse settimane durante i tradizionali quiz ministeriali, alla presenza degli agenti impegnati nei consueti controlli.

L’uomo ha attirato subito l’attenzione perché mostrava evidenti difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Nonostante questo, è riuscito a completare il test commettendo un solo errore. Un risultato che ha ulteriormente insospettito gli operatori della polizia stradale della vicina Vercelli.

Al termine della prova, gli agenti hanno sottoposto il candidato a una perquisizione. Nascosti all’interno dell’abbigliamento sono stati trovati una microcamera e un dispositivo bluetooth. Strumenti utilizzati per comunicare con una persona all’esterno che gli suggeriva le risposte corrette.

L’uomo è stato quindi indagato in stato di libertà ai sensi della legge 475 del 1925. Quello dei sistemi utilizzati per superare irregolarmente gli esami della patente è un fenomeno già emerso anche in altre occasioni e sottoposto a controlli periodici.

Già noto alle forze dell’ordine

La vicenda aveva avuto un precedente poche settimane prima. Lo stesso uomo era stato fermato mentre viaggiava in automobile e aveva mostrato una patente e un permesso internazionale di guida non conformi alle normative.

I documenti erano stati sequestrati e analizzati dalla polizia scientifica, che ne aveva confermato la falsità. Era così scattata una prima denuncia.

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