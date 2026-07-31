AttualitàBasso Biellese
Rifiuti abbandonati a Salussola: maxi multa e patente ritirata
Importante operazione grazie alle fototrappole installate.
Rifiuti abbandonati a Salussola: maxi multa e patente ritirata
Il consigliere regionale Davide Zappalà dà notizia di un importante intervento dell’amministrazione comunale di Salussola.
“Oggi il buonumore me l’ha dato l’amministrazione di Salussola, che grazie alle foto trappole è riuscita ad individuare un delinquente che aveva abbondonato rifiuti nei boschi. 4.500 euro di multa, costi di bonifica e ritiro della patente per un anno”.
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