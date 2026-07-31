Rifiuti abbandonati a Salussola: maxi multa e patente ritirata

Il consigliere regionale Davide Zappalà dà notizia di un importante intervento dell’amministrazione comunale di Salussola.

“Oggi il buonumore me l’ha dato l’amministrazione di Salussola, che grazie alle foto trappole è riuscita ad individuare un delinquente che aveva abbondonato rifiuti nei boschi. 4.500 euro di multa, costi di bonifica e ritiro della patente per un anno”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook