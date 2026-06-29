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CronacaValli Mosso e Sessera

Nasconde la cocaina in bocca, arrestato un 35enne

Nella successiva perquisizione in casa i carabinieri hanno trovato altre 40 dosi di marijuana, hashish e cocaina

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cocaina in bocca
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Alcuni giorni fa, durante un servizio di pattuglia, i carabinieri della stazione di Crevacuore hanno fermato un 35enne della zona con vari precedenti di polizia, per questo motivo hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito, scoprendo così che nascondeva in bocca due dosi di cocaina.

Nasconde cocaina in bocca. A casa trovate altre 40 dosi di diverse droghe

A quel punto, chiesto il rinforzo della Radiomobile di Cossato, i militari dell’Arma hanno proceduto a una perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dov’è stato trovato altro stupefacente – marijuana, cocaina e hashish – per un totale di una quarantina di dosi. In casa aveva anche materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, e circa 600 euro in contanti.

Arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno quindi provveduto ad arrestare l’uomo per detenzione illecita di stupefacenti. Il 35enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, a seguito della quale l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura dell’obbligo di firma settimanale.

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