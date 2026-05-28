Muore carbonizzato nel suo orto. Probabilmente la vittima è stata colta da un malore mentre bruciava sterpaglie.

Muore carbonizzato nel suo orto

A dare l’allarme è stato il figlio dell’anziano, preoccupato per il mancato rientro del padre a casa. L’uomo, un pensionato di 80 anni, si era recato in mattinata nell’orto privato per ripulire l’area e bruciare residui vegetali. Ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lui non c’era più nulla da fare. Il corpo era ormai carbonizzato.

Le prime indagini delle forze dell’ordine di Alpignano propendono per il malore. Secondo quanto ricostruito finora, l’anziano è caduto tra le fiamme mentre stava controllando il fuoco acceso nel terreno agricolo. Gli investigatori ritengono meno probabile uno scenario legato alla perdita di controllo del rogo. Attorno al punto del ritrovamento, infatti, non sono emersi segni di propagazione dell’incendio nelle zone circostanti del campo.

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