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Motociclista sessantenne finisce in una scarpata. È grave

Portato all’ospedale in elicottero in codice rosso

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14 secondi fa

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Incidente a Viverone, motociclista in codice giallo
Foto di repertorio

Grave incidente ieri pomeriggio a Valdilana: un motociclista è caduto dal proprio mezzo ed è finito in una piccola scarpata.

Motociclista finisce in una scarpata a Valdilana

È successo in frazione Zegna, a Trivero. Sfortunato protagonista un uomo di sessant’anni che viaggiava in sella alla propria Honda. Stando a quanto ricostruito finora, il centauro ha perso il controllo della moto ed è finito in una riva a margine della carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase d’accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto.

Portato all’ospedale di Varese in codice rosso in elicottero

Soccorso in elicottero dal 118, il sessantenne – un uomo residente in provincia di Novara – è stato portato in codice rosso all’ospedale di Varese. La sua Honda è stata recuperata e portata nel garage di un amico situato poco distante.

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