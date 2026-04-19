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Ladri a Masserano fanno razzia…di piatti e tazzine

Colpo da migliaia di euro

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19 secondi fa

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Ladri a Masserano fanno razzia...di piatti e tazzine

Ladri a Masserano fanno razzia…di piatti e tazzine.

Ladri a Masserano fanno razzia…di piatti e tazzine

Colpo l’altro giorno in un’abitazione di Masserano, dove ignoti sono riusciti a introdursi in casa approfittando dell’assenza del proprietario. Secondo le prime ricostruzioni, il furto sarebbe stato messo a segno nel corso del pomeriggio. I malviventi, una volta all’interno dell’alloggio, si sarebbero concentrati su oggetti di valore facilmente trasportabili, in particolare articoli in argento.

Tra la refurtiva figurerebbero diversi piatti e alcune tazzine, per un danno economico stimato in alcune migliaia di euro. A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario, un uomo residente in paese, al rientro nella propria abitazione.

Partite subito le indagini

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili. Non è escluso che possano emergere elementi utili da eventuali testimonianze o da sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

In ogni caso, sembra che i malviventi fossero già bene informati circa la presenza della notevole quantità di argento nell’abitazione. Lo riporta Notizia Oggi 
Foto d’archivio

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