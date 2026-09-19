Motociclista finisce in un canale: arriva l’elisoccorso.

Motociclista finisce in un canale: arriva l’elisoccorso

Incidente a Ponzone, dove un motociclista avrebbe perso il controllo della moto finendo in un canale di scolo a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari e il 118, che hanno recuperato e soccorso il motociclista.

Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito in ambulanza fino al punto di atterraggio dell’elisoccorso e trasportato in ospedale.

Immagine di repertorio

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