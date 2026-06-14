Moto in fiamme, paura in Valle Cervo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 13 giugno, intorno alla 17, poco dopo il Santuario di San Giovanni d’Andorno. Sulla strada che porta alla Galleria Rosazza.

Moto in fiamme

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio, se una caduta oppure un problema meccanico, per lo più elettrico, della due ruote. Quel che si sa è che l’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati ben presto i vigili del fuoco di Biella. I pompieri hanno domato in fretta le fiamme e messo in sicurezza sia il mezzo che la zona. Sul posto anche i carabinieri, che dovranno capire con esattezza cosa è successo.

Intanto l’apprensione è stata grande e la colonna di fumo si è notata anche a parecchi chilometri di distanza, tanto che molti hanno pensato a un incendio boschivo.

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