“Mario e Gianni hanno lasciato un segno indelebile, nulla andrà perso”

Partecipata e toccante cerimonia ieri per l’addio a Mario Paglino e Gianni Grossi, due delle tre vittime del tragico incidente sull’autostrada A4. Una basilica di San Gaudenzio gremita ha accolto la loro grande famiglia allargata per il momento dell’ultimo saluto ai due designer. Al termine della cerimonia le due salme sono state accompagnate al tempio crematorio di Biella, dove si è svolto il rito che ha accompagnato il loro ultimo viaggio.

Mario e Gianni, il giorno dell’addio

Come riporta il Corriere di Novara, al funerale del biellese Grossi (era originario di Pralungo) e del novarese Paglino, che con la loro MaGia2000 realizzavano Barbie da collezione, hanno preso parte centinaia di persone. Non solo familiari, amici e colleghi, ma anche tanti collezionisti e appassionati, arrivanti anche dalla Spagna.

All’ingresso della basilica, una grande corona di fiori fucsia inviata dal team Barbie, accanto a quella della Mattel. Sui feretri, fiori bianchi e azzurri e una foto: Mario e Gianni su una spiaggia, felici, mano nella mano.

Il ringraziamento delle loro famiglie sui social: “Il loro spirito continuerà a vivere anche attraverso ciò che hanno creato”

I familiari di Gianni e Mario hanno affidato ai social il loro ringraziamento alle tantissime persone che in queste ore di dolore hanno mostrato vicinanza e affetto.

Cari familiari, amici, collezionisti, tutti coloro che hanno voluto bene a Mario e Gianni. In questo momento di profondo dolore, desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per i numerosissimi attestati di affetto, stima e vicinanza che ci avete tributato. Ogni messaggio, ogni sguardo, ogni ricordo condiviso è stato un balsamo per le nostre anime, un segno tangibile di quanto Mario e Gianni fossero amati e apprezzati. Sappiamo che da lassù ci stanno sorridendo, felici di sentire un amore così grande.

Il nostro pensiero e le nostre preghiere più affettuose raggiungono ora Silvia e Amodio e le loro famiglie. Sappiamo quanto Mario e Gianni fossero legati a loro da un affetto profondo e sincero.

Chi desidera dare un ultimo saluto ai nostri cari Mario e Gianni, potrà farlo venerdì 1 agosto alle ore 10:30 presso la Basilica di San Gaudenzio a Novara. Sarà un momento per ricordarli insieme, uniti nel loro ricordo.

Sappiamo che Mario e Gianni hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti voi con la loro passione, arte e creatività. Nulla andrà perso, vi chiediamo un po’ di tempo per assorbire il dolore e la perdita, poi condivideremo informazioni sul futuro, certi che il loro spirito continuerà a vivere anche attraverso ciò che hanno creato.

Con il cuore colmo di gratitudine,

Le famiglie di Mario e Gianni

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook