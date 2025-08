“Il mondiale di Abu Dhabi sarà il mio ultimo ballo”

“Il Mondiale di Abu Dhabi per me sarà ufficialmente l’ultimo da Atleta nel circuito WAKO”, inizia così il post su Facebook con il quale la campionessa biellese di kickboxing, Nicole Perona, ha annunciato l’imminente ritiro dalle gare. L’appuntamento del prossimo novembre sarà il suo “ultimo ballo, sui ring WAKO”.

“Vi prometto – scrive ancora su Facebook rivolta ai suoi tifosi – che ci arriverò nella migliore forma di sempre, ancora più consapevole, ancora più entusiasta, ancora più determinata rispetto a tutto quello che ho cercato di dimostrare – e rispetto a tutto ciò che ho cercato di lasciare in eredità alle nuove generazioni in termini di valori, esempi positivi e serietà – nella mia carriera da Atleta in Maglia Azzurra”.

“Non sentivo questa fame da degli ultimi mesi da tanto tempo. Avrò bisogno di voi ancora una volta, soprattutto questa volta”

Una lunga carriera quella di Nicole Perona, iniziata nel 2009. “Non è ancora tempo per i bilanci consuntivi, per i ringraziamenti o per le considerazioni su cosa ho fatto, o su cosa non ho fatto, in tutta questa vita da fighter dentro a questo mondo WAKO. Ma è tempo per prenderne atto.

E così sia – prosegue Perona -. Sono immensamente felice dei progetti futuri che mi attenderanno successivamente, ci sto già lavorando, ma non è ancora il momento di parlarne. Ora è tempo di lavorare sodo come ho sempre fatto, anzi di più. E lo sto già facendo. Non sentivo questa fame degli ultimi mesi da tanto tempo. Avrò bisogno di voi ancora una volta, soprattutto questa volta. Insieme abbiamo sempre fatto la differenza. Non ho intenzione di deludervi. Pronta e già emozionata nel bel mezzo del countdown già attivo, chiudo solo dicendovi ancora questo: non vedo l’ora di salire su quel ring, e mancano ancora 4 mesi”.

Nominata allenatrice della squadra azzurra juniores

Nel frattempo, a distanza di pochi giorni dall’annuncio di voler mettere un punto alla carriera della “Niky Atleta in Azzurro”, per Perona è arrivata un’importante e prestigiosa nomina da parte della federazione: insieme ad Alessandro Topa, allenerà la squadra azzurra juniores di kickboxing.

“Sono immensamente grata e onorata, grazie davvero – commenta -. Da bambina vedevo nei DTN degli esempi e delle guide da seguire per poter crescere, confrontarmi e formarmi. Alcuni dei DTN con cui sono cresciuta, oggi sono fratelli, amici, parte della mia vita dentro e fuori dai quadrati di gara. Sono stati dei fari nei momenti di buio, sono stati l’abbraccio che ti dona speranza dei momenti di sconforto, e sono stati quel motivo in più per impegnarmi e lavorare sull’impossibile per renderlo possibile, per riuscire a vedere brillare i loro occhi all’angolo dopo una vittoria, condividendo quelle magiche emozioni, quelle cose non descrivibili che ti fanno sentire davvero vivo

Ecco… oggi vorrei essere per le nuove generazioni almeno un decimo di tutto ciò che i miei DTN sono stati per me. Fino a qui spero di aver lasciato delle impronte solide, da qui invece sarà tutto da costruire; insieme. Grazie FederKombat per la Fiducia, non ti deluderò. Grazie a tutti gli Azzurri con cui non vedo l’ora di poter lavorar”.

