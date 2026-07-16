Lotta alle truffe ai danni di anziani: tre arresti della polizia

Lotta alle truffe ai danni di anziani. Prosegue senza sosta l’attività di contrasto da parte della polizia. Recuperata la refurtiva e sventato un ulteriore raggiro.

Lotta alle truffe ai danni di anziani

Martedì gli agenti hanno portato a termine due distinte operazioni che hanno consentito di arrestare tre persone. Ritenute responsabili, a vario titolo, di episodi riconducibili alla nota tecnica del “falso appartenente alle Forze dell’Ordine”.

La prima operazione si è sviluppata nella mattinata a Zubiena, dove la squadra mobile ha notato un’auto con due persone a bordo assumere comportamenti ritenuti sospetti. Gli investigatori hanno pertanto deciso di seguire la macchina.

Poco dopo ecco la segnalazione di un tentativo di truffa ai danni di un’anziana residente nelle immediate vicinanze. La donna ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alla guardia di finanza. Con il pretesto di presunti accertamenti giudiziari, aveva certato di convincerla a preparare denaro e gioielli da sottoporre a un fantomatico controllo.

Di lì a poco una donna si era presentata a casa della vittima, qualificandosi come appartenente alla finanza. L’anziana, insospettita, le ha chiesto di esibire un documento d’identità, minacciandola di chiamare il 112. A questo punto la malvivente si è allontanata, ma è stata immediatamte fermata dai poliziotti. E’ dunque stata arrestata in flagranza al pari del complice rimasto in macchina per il reato di truffa. Per i due, già allontanati dalla provincia mediante un foglio di via emesso dal Questore di Biella, è scattata in sede di convalida la misura cautelare dell’obbligo di dimora in provincia di Napoli.

Il secondo episodio

Nel pomeriggio alcune segnalazioni al 112 parlavano di tentativi di truffa mediante telefonate nelle quali l’interlocutore si fingeva appartenente alle forze dell’ordine. Comunicava alle vittime che un familiare era stato coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare conseguenze, fosse necessario consegnare denaro e gioielli.

In un caso, un’anziana residente a Biella ha consegnato i propri preziosi a un giovane presentatosi a casa sempre come appartenente alle Forze dell’Ordine. Ladro che ha approfittato della situazione per impossessarsi anche di ulteriori monili custoditi nell’abitazione.

Al fine di rintracciare l’autore del reato, gli agenti hanno intensificato i controlli nel centro, identificando uno straniero in procinto di lasciare la città. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di uno zaino contenente numerosi gioielli e oggetti preziosi, successivamente riconosciuti dalla vittima e immediatamente restituiti. L’uomo è stato quindi anche lui arrestato in flagranza di reato.

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