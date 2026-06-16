Una telefonata al 112 ha evitato il peggio nella prima mattinata nei giorni scorsi a Torino, nel quartiere Cenisia. Un uomo aveva scavalcato la ringhiera del proprio balcone con l’intenzione di togliersi la vita.

Vuole lanciarsi dal balcone nel vuoto: salvato dalla Poliiza

L’allarme è scattato intorno alle 6:45. Una donna ha notato l’uomo sporgersi pericolosamente dal quinto piano e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e del Commissariato San Paolo. I poliziotti hanno trovato l’uomo in bilico sul cornicione, aggrappato solo con le mani alla ringhiera.

La situazione era critica. Gli agenti hanno quindi organizzato un piano d’azione insieme ai vigili del fuoco. Una squadra di poliziotti ha raggiunto il balcone dell’appartamento adiacente. Da lì hanno iniziato a parlare con l’uomo nel tentativo di calmarlo. Nel frattempo, i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione.

L’azione coordinata è stata rapidissima. I soccorritori hanno bloccato e tratto in salvo l’uomo in pochi istanti, evitando il dramma. Subito dopo, il personale del 118 lo ha preso in cura. L’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook