Lite a Cossato, volano anche dei tavolini

Una telefonata al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri ieri sera a Cossato, dopo la segnalazione di una lite nei pressi di un esercizio commerciale. La persona che ha dato l’allarme avrebbe riferito di aver visto due persone venire alle mani.

Lite a Cossato, intervengono i carabinieri

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile e una pattuglia della stazione dei carabinieri di Cossato, che hanno ricostruito quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe nata dopo che a un uomo sarebbe stato fatto capire di non essere un cliente gradito all’interno dell’esercizio commerciale per via del suo comportamento. L’uomo, un 36enne di origine nordafricana residente nel Cossatese, avrebbe reagito in maniera agitata, arrivando a scagliare alcuni tavolini prima di essere allontanato dal personale.

Nel corso dell’episodio il 36enne sarebbe rimasto lievemente ferito. Con lui si trovava un amico di 42 anni, anche lui residente nel Cossatese, che, secondo quanto ricostruito, non avrebbe preso parte alla lite né compiuto gesti violenti.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di riportare la situazione alla calma.

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