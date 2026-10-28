Lancia la droga dalla finestra: arrestato dai carabinieri

Ha tentato di disfarsi della droga gettandola dalla finestra, ma il gesto non è sfuggito ai carabinieri. Un uomo di 31 anni è stato arrestato nella mattinata di ieri, venerdì 23 ottobre, a Biella, durante una perquisizione domiciliare eseguita dai militari del Nucleo operativo e radiomobile (Norm).

Lancia la droga dalla finestra: nella busta c’erano tre panetti di hashish

Alla vista delle forze dell’ordine, il trentunenne si sarebbe affacciato alla finestra dell’abitazione, lanciando nel cortile condominiale una busta contenente tre panetti di hashish. I carabinieri hanno assistito alla scena e recuperato immediatamente l’involucro, che conteneva complessivamente 280 grammi di sostanza stupefacente.

La compagna si scaglia contro i militari

Durante le concitate fasi della perquisizione all’interno dell’abitazione, la compagna convivente dell’uomo si sarebbe scagliata con veemenza contro i militari. La donna è stata prontamente contenuta e resa inoffensiva, senza che gli operatori riportassero lesioni.

Al termine degli accertamenti, il trentunenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della procura della Repubblica di Biella, è stato accompagnato alla casa circondariale cittadina.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato liberato con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La compagna è stata invece denunciata in stato di libertà per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Come ricordano dal comando provinciale, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’uomo arrestato e la donna indagata sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva e potranno presentare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali

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