La truffa del finto carabiniere colpisce ancora: donna raggirata e derubata

La truffa del finto carabiniere colpisce ancora. Questa volta la vittima, 86 anni, è stata un’anziana residente a Sostegno.

La truffa del finto carabiniere colpisce ancora

La donna ha consegnato gioielli e oggetti preziosi a un uomo che si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine, dopo essere stata contattata telefonicamente da un complice. L’episodio è stato denunciato e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.

Il copione è quello ormai noto delle truffe agli anziani. La pensionata ha ricevuto una chiamata nella quale le è stato raccontato che una familiare era coinvolta in una grave vicenda giudiziaria. Per risolvere la situazione avrebbe dovuto consegnare i gioielli a un presunto incaricato.

Pochi minuti dopo la telefonata, un uomo ha raggiunto l’abitazione della signora qualificandosi come carabiniere. Convinta della veridicità della storia, la donna gli ha affidato i monili conservati in casa, consentendo ai truffatori di allontanarsi con il bottino.

Solo in seguito la vittima ha compreso di essere caduta in un raggiro e ha chiesto aiuto.

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