Anziana sventa una truffa grazie ai consigli dei carabinieri

La truffa ai danni di una anziana è fallita “grazie al libricino che mi avete consegnato voi e che io ho letto tutto quanto”, come la pensionata ha spiegato ai carabinieri.

Anziana riconosce e sventa una truffa grazie ai consigli dei carabinieri

Con queste parole di profonda gratitudine, infatti, la cittadina ha accolto il comandante della stazione dei carabinieri di Crevacuore, maresciallo Fabio Rotolo, giunto sul posto insieme ai suoi militari in seguito a una segnalazione.

L’episodio si è concluso nel migliore dei modi proprio grazie alla prontezza dell’anziana signora che, di fronte a un tentativo di truffa, ha saputo riconoscere i segnali di pericolo, non è caduta nel tranello dei malviventi e ha sventato la truffa in prima persona.

La pensionata ricordava i consigli appresi durante precedenti incontri con l’Arma e leggendo l’opuscolo cartaceo

A fare la differenza è stata l’efficace opera di prevenzione svolta sul territorio dai carabinieri di Crevacuore. La donna ha infatti ricordato i consigli appresi sia durante i precedenti contatti con l’Arma, sia attraverso la lettura attenta di un opuscolo informativo cartaceo, ricevuto da una vicina di casa.

“Questo risultato – sottolineano dal comando provinciale dell’Arma – dimostra come l’informazione capillare e la vicinanza ai cittadini più vulnerabili siano i migliori strumenti per consentire loro di difendersi efficacemente dai truffatori”.

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