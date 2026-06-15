La discussione degenera e un giovane viene arrestato. Manette ai polsi per un 28enne di origine straniera.

La discussione degenera e un giovane viene arrestato

E’ finita nel peggiore dei modi per un ragazzo la lite andate in scena nel fine settimana a Casapimta, dove è stata necessaria la presenza dei carabinieri per riportare, pure se a fatica, la calma.

Stando a una prima ricostruzione, gli animi si sarebbe particolarmente surrisaldati tra una donna, la compagna del ragazzo, e i vicini di casa. A gettare ulteriore benzina sul fuoco sarebbe stato l’arrivo di alcuni parenti dei vicini. A questo punto l’uomo, giunto sul posto in un secondo momento, avrebbe avuto una reazione decisamente violenta. Avrebbe infatti colpito due di loro allo stomaco e al volto.

Come se non bastasse, il ragazzo avrebbe colpito, ferendola alla schiena una delle militari presenti in loco nel tentativo di sedare la lite. Un colpo fortuito, almeno stando a quando dice lui, che si sarebbe prontamente scusato. Nonostante tutto il 28enne è stato arrestato.

L’uomo è poi comparso in tribuna per la convalida dell’arresto. Nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Il processo per direttissima inizierà il prossimo 7 luglio.

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