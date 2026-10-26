Investito mentre spinge la bici, ricoverato in gravissime condizioni.

Investito mentre spinge la bici, ricoverato in gravissime condizioni

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì a Vergnasco, lungo la statale che collega Cerrione a Santhià, all’altezza del supermercato Ekom. Un anziano in bicicletta è rimasto coinvolto in un violento scontro con una Fiat 500.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14,20. In seguito all’impatto, il ciclista è finito sull’asfalto e ha avuto bisogno di un intervento urgente da parte dei sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione direttamente sul posto. Una volta stabilizzate, per quanto possibile, le sue condizioni, il pensionato – che risiede a Cerrione ed è molto conosciuto in paese – è stato intubato e trasferito in elicottero all’ospedale di Novara, in codice rosso.

Le operazioni di soccorso si sono svolte davanti agli sguardi attoniti di diversi passanti, che hanno assistito impotenti alle concitate fasi dell’intervento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità.

Le cause dell’accaduto restano al momento da chiarire. Secondo una delle prime ipotesi circolate, l’anziano era sceso dalla bicicletta e stava attraversando la strada spingendola a mano quando sarebbe stato investito dall’auto. Una ricostruzione che dovrà essere verificata dalle forze dell’ordine.

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