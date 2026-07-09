Incidente per un ramo sulla strada: motociclista in codice rosso

Un uomo di 51 anni, mentre guidava tra i comuni di Zimone e Cerrione, nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto un grave incidente stradale, cadendo dalla moto.

Grave incidente per un motociclista

Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, mercoledì 8 luglio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava sulla SP400 quando, con la sua moto, si sarebbe imbattuto nel ramo di un albero, presente sulla strada. Perdendo il totale controllo del mezzo, l’uomo è finito fuori strada. Il disarcionamento e la caduta sarebbero stati particolarmente violenti: il 51enne è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso.

I Vigili del Fuoco di Biella hanno messo in sicurezza veicolo e strada, mentre i Carabinieri di Candelo sono intervenuti per gli accertamenti di rito, che chiariranno la dinamica dell’accaduto.

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Immagine di repertorio

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