Seguici su

Basso BielleseCronaca

Incidente per un ramo sulla strada: motociclista in codice rosso

Grande paura per un 51enne

Pubblicato

38 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Un uomo di 51 anni, mentre guidava tra i comuni di Zimone e Cerrione, nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto un grave incidente stradale, cadendo dalla moto.

Grave incidente per un motociclista

Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di ieri, mercoledì 8 luglio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava sulla SP400 quando, con la sua moto, si sarebbe imbattuto nel ramo di un albero, presente sulla strada. Perdendo il totale controllo del mezzo, l’uomo è finito fuori strada. Il disarcionamento e la caduta sarebbero stati particolarmente violenti: il 51enne è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso.

I Vigili del Fuoco di Biella hanno messo in sicurezza veicolo e strada, mentre i Carabinieri di Candelo sono intervenuti per gli accertamenti di rito, che chiariranno la dinamica dell’accaduto.

LEGGI ANCHE: Alla rotonda di Ponderano scontro auto e moto: ferito un ragazzo

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *