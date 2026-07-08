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Alla rotonda di Ponderano scontro auto e moto: ferito un ragazzo

Un 18enne è finito in ospedale

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2 minuti fa

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cede il tetto
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Alla rotonda di Ponderano scontro auto e moto: ferito un ragazzo.

Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro avvenuto ieri mattina a Ponderano. Lo scontro è avvenuto all’altezza di una rotonda. A essere coinvolte una Peugeot 208 condotta da un uomo residente nel Biellese e un giovane di 18 anni in sella alla moto. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che è caduto. Ha riportato una serie di escoriazioni.

E’ stato portato al pronto soccorso di Ponderano per le cure del caso. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

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