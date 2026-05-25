Incidente in via Milano: disagi per la circolazione. Il sinistro ha coinvolto due auto e si è verificato all’ora di pranzo.

Incidente in via Milano

Intorno alle 13 si è verificato un sinistro stradale all’incrocio all’altezza del comune di Vigliano. A scontrarsi una Volkswagen Golf e una Hyundai i30. Inevitabilmente il traffico nella zona, anche alla luce dell’orario, è risultato parecchio rallentato, con notevoli disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

Fortunatamente non sembrano esserci feriti. La dinamica non è ancora chiara, spetta ora alle forze dell’ordine chiarire quanto successo e stabilire le responsabilità.

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