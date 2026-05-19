Incidente stradale a Biella alle 20.

Incidente tra auto e bici: il ciclista poi scappa

Un giovane in sella a una bici non ha dato precedenza all’auto e i due veicoli si sono scontrati. Il ragazzo però si è allontanato lasciando sul posto la bici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

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