Attualità
Incidente tra auto e bici: il ciclista poi scappa
Incidente a Biella
Incidente stradale a Biella alle 20.
Incidente tra auto e bici: il ciclista poi scappa
Un giovane in sella a una bici non ha dato precedenza all’auto e i due veicoli si sono scontrati. Il ragazzo però si è allontanato lasciando sul posto la bici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.
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