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Incidente tra auto e bici: il ciclista poi scappa

Incidente a Biella

Pubblicato

17 secondi fa

il

scontro tra automobile e bicicletta
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Incidente stradale a Biella alle 20.

Incidente tra auto e bici: il ciclista poi scappa

Un giovane in sella a una bici non ha dato precedenza all’auto e i due veicoli si sono scontrati. Il ragazzo però si è allontanato lasciando sul posto la bici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

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