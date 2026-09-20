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CronacaValli Mosso e Sessera

Incidente auto contro moto a Ponzone: un 18enne in ospedale

Il ragazzo portato al pronto soccorso

Pubblicato

1 minuto fa

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Ambulanza verso l'ospedale scortata dai carabinieri
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Incidente auto contro moto a Ponzone: un 18enne in ospedale.

Sinistro ieri a Ponzone tra una Fiat Punto condotta da una donna e una moto Ktm condotta da un 18enne.

Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso di Borgosesia per alcune escoriazioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

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