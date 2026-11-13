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Incidente a Mongrando: ferita una donna

Sul posto 118 e polizia

Pubblicato

18 secondi fa

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prende la scossa
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Incidente ieri nelle prime ore del mattino nel territorio comunale di Mongrando. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una donna di circa 61 anni sarebbe stata urtata da un veicolo in transito. Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla malcapitata sul luogo dell’impatto; per lei, fortunatamente, si è trattato solo di un grande spavento e di lievi contusioni giudicate da codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi di rito utili a chiarire la dinamica.

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