Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 16 novembre, lungo via Matteotti a Gaglianico. Poco prima delle 18, per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra più veicoli, tra cui risulta coinvolta anche una Mini.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per prestare la prima assistenza alle persone a bordo dei mezzi. I feriti sono stati successivamente presi in carico dal personale sanitario del 118 e visitati sul posto, mentre al momento non si conoscono ancora le loro esatte condizioni di salute.

Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte nel sinistro per evitare ulteriori pericoli. L’incidente ha inevitabilmente provocato ripercussioni sulla viabilità locale, con rallentamenti e code temporanee in prossimità del tratto interessato. Presenti sul luogo dello schianto anche i Carabinieri per i rilievi di legge utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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