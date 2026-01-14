Incendio in uno scantinato, paura per una donna e un bambino

Momenti di grande paura per una donna e un bambino: dopo che è divampato un incendio nello scantinato di un edificio, si sono rifugiati su un balcone non avendo la possibilità di uscire dall’abitazione. Alla fine in loro aiuto sono arrivati i vigili del fuoco.

Incendio in uno scantinato a Pray

Il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di lunedì a Pray, all’interno dello scantinato di un edificio di via Roma, strada che si sviluppa parallelamente a quella principale del paese, via Bartolomeo Sella. A chiamare il 112 e a dare l’allarme è stato un passante, che ha visto il fumo uscire dai locali.

L’intervento dei soccorritori

In breve tempo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Biella e del distaccamento di Ponzone, che hanno domato il rogo impedendo alle fiamme di propagarsi ai piani superiori e scongiurando così danni ben più gravi per l’immobile e le persone presenti. La casa è stata dichiarata inagibile, attivate sistemazioni d’emergenza per la famiglia che ci vive.

Una donna e un bambino bloccati sul balcone: residenti e pompieri in loro soccorso

La situazione che ha destato più preoccupazione è stata quella di una donna e di un bambino piccolo. I due erano rimasti bloccati su un balcone al primo piano, evidentemente impossibilitati a uscire dall’edificio a causa del fumo e del fuoco che uscivano dal seminterrato e che gli impedivano di raggiungere la porta al pian terreno.

Come riporta Notizia Oggi, mentre aspettavano i vigili del fuoco, alcuni residenti hanno provato a posare una scala abbastanza alta da arrivare fino al balcone, ma ma la donna non se l’è sentita di utilizzarla. Solo in seguito, con l’arrivo dell’autoscala dei vigili del fuoco, si sono potute trarre in salvo e portare al livello della strada le due persone. Per fortuna nessuno si è fatto male e nemmeno si sono rilevati sintomi di intossicazione da fumo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook