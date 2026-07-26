Incendio “divora” una macchina in autostrada. Grande paura ieri sera lungo l’autostrada A26, in territorio di Crova, al chilometro 24+200 in direzione Vercelli.

Incendio “divora” una macchina in autostrada

L’allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià.

All’arrivo dei soccorritori il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme. Il calore sprigionato aveva inoltre raggiunto le sterpaglie lungo la carreggiata. L’intervento tempestivo ha però evitato conseguenze più gravi. Restano da chiarire le cause del rogo.

Le operazioni di spegnimento si sono concentrate inizialmente sull’auto, ormai andata distrutta. Successivamente i pompieri hanno provveduto a estinguere anche le fiamme che avevano interessato la vegetazione secca, impedendo che il fuoco si propagasse oltre.

Conclusa la fase di spegnimento, le squadre hanno effettuato la bonifica dell’area e la messa in sicurezza. L’intervento ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione, limitando i disagi lungo uno dei principali collegamenti autostradali del territorio.

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