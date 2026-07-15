Incendio divampa su un balcone a Vigliano

Momenti di paura a Vigliano Biellese nel pomeriggio di ieri, martedì 14 luglio, quando è divampato un incendio sul balcone del secondo piano di un condominio.

Incendio a Vigliano ieri pomeriggio

Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, alcuni abitanti di Vigliano hanno notato fumo provenire da un balcone del secondo piano di un condominio. Allertati, gli stessi vicini hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Si ipotizza che il principio di incendio abbia interessato alcuni materiali presenti sul balcone, come la spazzatura.

Nell’abitazione non era presente nessuno e non è stato possibile accedere dall’interno: è stato indispensabile l’utilizzo dell’autoscala per permettere ai vigili di raggiungere rapidamente il balcone e di spegnere le fiamme.

Fortunatamente l”incendio è rimasto circoscritto alla zona esterna dell’appartamento e non si registra nessun ferito.

LEGGI ANCHE: Giovane finisce in una scarpata a Bielmonte

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook