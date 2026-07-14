CronacaValli Mosso e Sessera
Giovane finisce in una scarpata a Bielmonte
Intervento dell’elicottero Drago
Giovane finisce in una scarpata a Bielmonte .
Giovane finisce in una scarpata a Bielmonte
Sono stati i carabinieri a notare un’auto ferma a bordo strada lungo la panoramica poco prima di Bielmonte.
Proprio all’altezza delle due gallerie.
Sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco che hanno proceduto al recupero dell’uomo.. è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago.
Ancora da chiarire la dinamica.
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