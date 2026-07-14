Giovane finisce in una scarpata a Bielmonte .

Giovane finisce in una scarpata a Bielmonte

Sono stati i carabinieri a notare un’auto ferma a bordo strada lungo la panoramica poco prima di Bielmonte.

Proprio all’altezza delle due gallerie.

Sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco che hanno proceduto al recupero dell’uomo.. è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago.

Ancora da chiarire la dinamica.

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