Incendia l’auto della ex: un 27enne in manette. L’episodio è avvenuto nella serata del 24 ottobre, quando la vettura di proprietà di una donna di 32 anni è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgomanero, che hanno richiesto anche l’arrivo dei carabinieri. Da quel momento sono partiti gli accertamenti per capire se il rogo potesse avere origine dolosa e per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti.

Incendia l’auto della ex

La proprietaria del veicolo ha riferito ai militari di aver interrotto da alcune settimane una relazione con un uomo di 27 anni residente a Ornavasso. La donna avrebbe inoltre raccontato di aver vissuto, nel periodo precedente, comportamenti persecutori e pressioni di natura psicologica.

Gli elementi raccolti hanno quindi indirizzato l’attenzione degli investigatori verso l’ex compagno. L’episodio è stato inquadrato nell’ambito delle procedure previste dal codice rosso, vista la natura delle contestazioni riferite dalla donna.

Alle verifiche sul posto si sono aggiunte quelle sulle immagini della videosorveglianza. Le registrazioni avrebbero fornito elementi utili per ricostruire i movimenti avvenuti nella zona dell’incendio.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Gozzano con il supporto del norm di Verbania. Secondo la ricostruzione investigativa, gli elementi acquisiti avrebbero consentito di identificare il 27enne come presunto autore materiale del rogo.

L’arresto

L’uomo è stato rintracciato e arrestato nella notte del 25 ottobre e trasferito in carcere a Novara, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire nel dettaglio i rapporti tra i due e verificare anche gli episodi precedenti riferiti dalla donna. Il rogo dell’auto rappresenta il fatto più grave contestato nell’ambito di una vicenda che si sarebbe sviluppata nelle settimane successive alla fine della relazione.

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