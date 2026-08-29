In vacanza in Romagna scoprono dal telefonino che i ladri gli hanno svaligiato la casa

Stavano trascorrendo qualche giorno di relax al mare, in Romagna, quando un controllo di routine sullo smartphone ha trasformato la vacanza in un incubo: approfittando della loro assenza, i ladri gli avevano svaligiato la casa.

Ladri in casa mentre i proprietari sono in vacanza

È l’amara sorpresa toccata a una coppia di giovani residenti a Biella in corso Lago Maggiore, vittime di un furto in abitazione consumatosi nella notte tra venerdì e sabato scorso.

I due si trovavano in una località turistica quando, collegandosi tramite il telefonino alle telecamere di sicurezza della propria abitazione, hanno notato dettagli inquietanti: la camera da letto e il soggiorno erano completamente a soqquadro.

Compresa immediatamente la gravità della situazione, i giovani hanno lanciato l’allarme contattando i genitori, che in quel momento si trovavano in città.

I familiari si sono precipitati nell’appartamento, appurando e confermando la presenza dei ladri.

Spariti un Hamilton, diversi anelli d’oro e altri preziosi

Davanti a questa notizia, la coppia ha deciso di interrompere immediatamente il soggiorno in Riviera per fare rientro d’urgenza a Biella.

Una volta arrivati a casa, i ragazzi hanno potuto effettuare una prima parziale stima dei danni. I malviventi sono riusciti a dileguarsi portando con sé un bottino di valore: un orologio di marca Hamilton, diversi anelli in oro e altri preziosi della linea Pandora.

A quel punto ai proprietari non è rimasto altro da fare che richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta una volante della Questura di Biella per i rilievi di rito e per raccogliere la denuncia.

Indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, i soliti ignoti avrebbero studiato con cura l’accesso.

Sarebbero penetrati dal retro del condominio, arrampicandosi fino a un terrazzo per poi scavalcare sul balcone dell’alloggio. Da lì, dopo aver forzato prima la tapparella e poi la finestra, si sono introdotti nelle stanze avendo via libera.

Le indagini sono ora affidate alla polizia, a caccia di elementi utili per identificare i responsabili.

Mauro Pollotti

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