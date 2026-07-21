Nell’ambito dei quotidiani controlli dedicati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, lo scorso 8 luglio i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vercelli hanno tratto in arresto un cinquantenne incensurato.

Il fiuto del cane Mitch scova chili di marijuana in cantina

L’operazione, scaturita da un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica vercellese, ha acceso i riflettori su un uomo all’apparenza irreprensibile, nei cui confronti erano emersi fondati indizi di un’attività illecita.

Ottenuti i decreti di perquisizione domiciliare, i militari hanno setacciato l’abitazione e i relativi locali pertinenziali, tra cui box e cantine. FONDAMENTALE si è rivelato il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Trecate: grazie al fiuto di “Mich”, il pastore tedesco in servizio antidroga, le forze dell’ordine sono riuscite a scovare gran parte dello stupefacente nascosto in diversi barattoli di vetro ben occultati nei mobili.

Complessivamente l’intervento ha portato al sequestro di circa 1,3 chilogrammi di marijuana e oltre 150 grammi di hashish, a cui si aggiungono un bilancino di precisione e un coltello dalla lama intrisa di sostanza resinosa, probabile strumento utilizzato per il taglio e il confezionamento delle singole dosi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vercelli. Dopo l’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere, misura che nei prossimi giorni verrà sostituita dagli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Resta fermo che, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.

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