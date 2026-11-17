C’è rimasto male ma in fondo trova anche il lato “comico” di una vicenda che sembra uscita da un vecchio film di Totò. Lui è un biellese che chiameremo Fiore, che ha casa a Biella ma che spesso si trasferisce per varie ragioni a Torino, dove possiede un alloggio nel quartiere Pozzo Strada.

Anche un biellese tra i fedeli ingannati dal falso prete di Torino

Durante i periodi che trascorre nel capoluogo piemontese Fiore, credente e praticante, frequenta le parrocchie del quartiere ed è proprio qui che si è imbattuto in don Salam Faragalla, prete cattolico copto egiziano, falso a partire probabilmente dall’improbabile nome, e diventato famoso proprio per aver ingannato mezzo quartiere, dai “colleghi” sacerdoti ai fedeli. Tra questi anche il biellese Fiore.

«Avevo notato questo ragazzo – racconta – un domenica mattina. Celebrava la messa in una delle tre parrocchie del quartiere e per curiosità mi ero informato dal parroco e lui mi aveva spiegato la storia di don Salam».

Il giovane “sacerdote” aveva raccontato di essersi iscritto al Politecnico e si era offerto di dare una mano ai due sacerdoti che gestiscono le tre chiese alleggerendoli quindi nelle incombenze. Tutto in cambio soltanto di un alloggio per sè e per la madre. Che non conosceva una parola di italiano. Don Salam aveva presentato tutti i documenti richiesti e nella diocesi nessuno si era accorto che si trattava di attestazioni abilmente falsificate. Così il giovane “don” aveva iniziato la sua opera pastorale.

“Ci sono cascato anch’io, un paio di volte mi sono anche confessato da lui”

«Celebrava spesso la messa – prosegue Fiore -, distribuiva le ostie benedette per la comunione, si occupava del catechismo, confessava. Ci sono cascato anch’io che un paio di volte mi sono confessato da lui e l’idea di aver raccontato le mie debolezze a un perfetto estraneo anzi, a un truffatore, devo ammettere che mi ha dato un po’ di fastidio. Ma tutto sommato – prosegue ridendo – credo che si sia anche annoiato: in confronto a lui sono un dilettante, un’anima pia, nessun peccato interessante».

Uno dei momenti più solenni della “vita pastorale” di don Salam è stato quello della Cresima di un gruppo di giovani di una delle tre parrocchie. «Ho saputo che ne ha seguito il percorso – continua il biellese -, li ha confessati ed era al loro fianco quando il vescovo ha impartito il sacramento. Che per fortuna dei cresimati mi risulta che sia valido e che dovranno soltanto ripetere le confessioni».

Infatti quelle è come se non fossero mai avvenute; e non solo per i ragazzi ma per tutti: sono nulle messe, confessioni, comunioni impartite dal sorridente, affabile e sempre disponibile don Salam. Lui comunque ci sapeva fare, il suo abusivo mestiere di prete lo svolgeva sempre con un sorriso, sapeva farsi voler bene dai due parroci ai quali aveva alleggerito di molto il compito.

«Ma anche e soprattutto dalle anziane parrocchiane – continua Fiore – che lo avevano adottato, tanto era simpatico e cordiale: torte, dolci e altri piccoli omaggi erano molto frequenti».

“Non ha rubato, non ha molestato nessuno, ha lavorato e ha dispensato sorrisi: in questo mondo di truffatori in giacca e cravatta lui fa quasi tenerezza”

Ma un giorno il diavolo ci ha messo la coda e da un filmato o da una fotografia di una festa in parrocchia, qualcuno ha riconosciuto il sorridente egiziano e ha avvisato la diocesi. Che ha approfondito gli accertamenti («chissà come mai non prima…» commenta Fiore) e, una volta appurata la verità ha denunciato il “non più don” Salam. Ammesso che almeno il nome sia vero».

Comunque nel frattempo sembra essere sparito dopo aver sostenuto più volte di essere davvero un prete; e la diocesi ha fatto calare il silenzio sulla vicenda. Parla invece Fiore che commenta sorridendo: «Salam non ha rubato, non ha molestato nessuno, ha lavorato e ha dispensato sorrisi: in questo mondo di truffatori in giacca e cravatta lui fa quasi tenerezza».

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