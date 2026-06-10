Oggi ricorre un anniversario doloroso per la famiglia di Erika Preti e per l’intera comunità biellese: nove anni fa la giovane donna veniva uccisa in Sardegna dal fidanzato Dimitri Fricano durante una vacanza in Sardegna.

Erika Preti, il ricordo dei genitori nel giorno dell’anniversario

“È passato un altro lunghissimo anno da quando ci hai lasciati – le parole di Tiziana Suman e Fabrizio Preti per ricordare la figlia Erika -. Se tu potessi tornare anche solo per un momento capiresti quanto vuoto hai lasciato nelle nostre vite. Ti pensiamo ogni giorno da nove lunghi anni e sei continuamente nel nostro cuore. Un abbraccio grande da mamma e papà e da tutte le persone che continuano a volerti bene. Ci manchi”.

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