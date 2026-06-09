Seguici su

Attualità

Sono passati nove anni dal femminicidio di Erika Preti

Il centro antiviolenza di Biella in piazza

Pubblicato

11 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Sono passati nove anni dal femminicidio di Erika Preti. Per l’occasione, il Centro Antiviolenza Biella è sceso in via Italia con il progetto “Se te lo dice è violenza”.

«Tantissime persone si sono fermate. Hanno ascoltato, condiviso e sostenuto la nostra azione di sensibilizzazione. Grazie di cuore a chi è passato. Un grazie speciale va anche alle attività commerciali, che hanno indossato le magliette e distribuito il nostro materiale».

La giovane biellese fu uccisa in Sardegna. Per il suo omicidio, Dimitri Fricano è stato condannato a trent’anni di carcere. Tuttavia, il tribunale di sorveglianza di Torino ha giudicato le sue condizioni di salute incompatibili con la cella. La decisione è legata a problemi di forte aumento di peso e tabagismo.

Dallo scorso ottobre, l’uomo si trova quindi agli arresti domiciliari. Già in precedenza Fricano aveva ottenuto il trasferimento a casa, sempre per motivi di salute.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *