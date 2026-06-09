Attualità
Sono passati nove anni dal femminicidio di Erika Preti
Il centro antiviolenza di Biella in piazza
Sono passati nove anni dal femminicidio di Erika Preti. Per l’occasione, il Centro Antiviolenza Biella è sceso in via Italia con il progetto “Se te lo dice è violenza”.
«Tantissime persone si sono fermate. Hanno ascoltato, condiviso e sostenuto la nostra azione di sensibilizzazione. Grazie di cuore a chi è passato. Un grazie speciale va anche alle attività commerciali, che hanno indossato le magliette e distribuito il nostro materiale».
La giovane biellese fu uccisa in Sardegna. Per il suo omicidio, Dimitri Fricano è stato condannato a trent’anni di carcere. Tuttavia, il tribunale di sorveglianza di Torino ha giudicato le sue condizioni di salute incompatibili con la cella. La decisione è legata a problemi di forte aumento di peso e tabagismo.
Dallo scorso ottobre, l’uomo si trova quindi agli arresti domiciliari. Già in precedenza Fricano aveva ottenuto il trasferimento a casa, sempre per motivi di salute.
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