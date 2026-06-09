Sono passati nove anni dal femminicidio di Erika Preti. Per l’occasione, il Centro Antiviolenza Biella è sceso in via Italia con il progetto “Se te lo dice è violenza”.

«Tantissime persone si sono fermate. Hanno ascoltato, condiviso e sostenuto la nostra azione di sensibilizzazione. Grazie di cuore a chi è passato. Un grazie speciale va anche alle attività commerciali, che hanno indossato le magliette e distribuito il nostro materiale».

La giovane biellese fu uccisa in Sardegna. Per il suo omicidio, Dimitri Fricano è stato condannato a trent’anni di carcere. Tuttavia, il tribunale di sorveglianza di Torino ha giudicato le sue condizioni di salute incompatibili con la cella. La decisione è legata a problemi di forte aumento di peso e tabagismo.

Dallo scorso ottobre, l’uomo si trova quindi agli arresti domiciliari. Già in precedenza Fricano aveva ottenuto il trasferimento a casa, sempre per motivi di salute.

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