Giostra in avaria: paura otto giovani sospesi nel vuoto. La serata di divertimento diventa un’esperienza da incubo: alcuni sono rimasti a testa in giù a 30 metri di altezza fino all’arrivo dei soccorsi.

Giostra in avaria

E’ successo sabato a Villanova Canavese. L’emergenza è scattata intorno alle 22 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori del 118 di Azienda Zero e dei vigili del fuoco. Il guasto tecnico ha arrestato l’attrazione mentre i giovani si trovavano in alto. Alcuni passeggeri sono rimasti sospesi addirittura in posizione capovolta, aumentando la preoccupazione.

Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi. Si è lavorato con attenzione per evitare ulteriori rischi e garantire il recupero dei ragazzi.

Le operazioni si sono concluse nel migliore dei modi e tutti gli otto ragazzi sono stati riportati a terra in sicurezza. Una volta terminato il recupero, il personale sanitario ha effettuato i controlli per verificare le loro condizioni di salute. Particolare attenzione è stata riservata a chi era rimasto per diversi minuti a testa in giù. Nonostante lo spavento e il disagio, nessuno ha riportato lesioni o problemi da rendere necessario il trasporto in ospedale.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerose persone, che hanno seguito da vicino ogni fase dell’intervento.

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