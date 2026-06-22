Noleggia un’auto d’epoca per il matrimonio dell’amico, ma la vettura va a fuoco, ma la vettura va a fuoco. La macchina si è incendiata a pochi passi dalla chiesa.

Noleggia un’auto d’epoca per il matrimonio dell’amico

Aveva deciso di accompagnare lo sposo in chiesa con una Porsche 356 degli anni ‘60. Ma quando mancava ormai poco per arrivare al luogo della cerimonia il mezzo ha iniziato a emettere del fumo. Fortunatamente gli occupanti sono riusciti a scendere in tempo, perché in fretta le fiamme hanno avvolto e distrutto l’intera automobile.

E’ successo sabato pomeriggio a Lesa, sulle rive del Lago Maggiore. Dove una giornata di festa ha rischiato di trasformarsi in un incubo per i novelli sposi e i loro invitati.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma per la Porsche non c’era ormai più niente da fare.

Lo sposo è stato poi accompagnato in chiesa da alcuni parenti e la cerimonia ha potuto svolgersi regolarmente nonostante l’imprevisto.

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