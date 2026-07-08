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Fuggono dalla farmacia con 1000 euro di cosmetici

Due donne si sono introdotte nel negozio di Quaregna

Pubblicato

16 minuti fa

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Impiegato di banca sventa truffa da 1400 euro ai danni di una donna
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Colpo in farmacia a Quaregna Cerreto.

Due donne erano entrate come clienti. Approfittando della coda sono riuscite a trafugare diversi prodotti di bellezza esposti. E sono uscite senza pagare. Il bottino ammonta a circa mille euro.

Le donne non sono ancora state identificate. Un aiuto alle indagini dei carabinieri potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza.

 

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