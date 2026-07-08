CossateseCronaca
Fuggono dalla farmacia con 1000 euro di cosmetici
Due donne si sono introdotte nel negozio di Quaregna
Colpo in farmacia a Quaregna Cerreto.
Due donne erano entrate come clienti. Approfittando della coda sono riuscite a trafugare diversi prodotti di bellezza esposti. E sono uscite senza pagare. Il bottino ammonta a circa mille euro.
Le donne non sono ancora state identificate. Un aiuto alle indagini dei carabinieri potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza.
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