Colpo in farmacia a Quaregna Cerreto.

Due donne erano entrate come clienti. Approfittando della coda sono riuscite a trafugare diversi prodotti di bellezza esposti. E sono uscite senza pagare. Il bottino ammonta a circa mille euro.

Le donne non sono ancora state identificate. Un aiuto alle indagini dei carabinieri potrebbero arrivare dalle immagini della videosorveglianza.

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