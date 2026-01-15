Fermato alla guida senza patente. Sono stati i carabinieri a fermarlo, è stato multato e la vettura sequestrata.

Fermato alla guida senza patente

I fatti risalgono alla giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio. In via Comotto, a Vigliano, i carabinieri del paese hanno intercettato e fermato una Alfa Romeo 159 con targa straniera. Alla guida c’era un uomo di 50 anni, la cui patente era stata precedentemente revocata.

I militari hanno proceduto ai sensi dell’articolo 1 del codice della strada, riscontrando che si trattava di un recidivo infra biennale, peraltro già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi.

L’automobilista è stato pertanto quindi sanzionato e il veicolo sottoposto a sequestro. L’operazione rientra nelle normali attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, volte a garantire la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti a rischio.

