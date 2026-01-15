Seguici su

Fermato alla guida senza patente

Recidivo, il documento gli era stato revocato in precedenza

Pubblicato

22 minuti fa

il

fermato alla guida senza patente

Fermato alla guida senza patente. Sono stati i carabinieri a fermarlo, è stato multato e la vettura sequestrata.

Fermato alla guida senza patente

I fatti risalgono alla giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio. In via Comotto, a Vigliano, i carabinieri del paese hanno intercettato e fermato una Alfa Romeo 159 con targa straniera. Alla guida c’era un uomo di 50 anni, la cui patente era stata precedentemente revocata.

I militari hanno proceduto ai sensi dell’articolo 1 del codice della strada, riscontrando che si trattava di un recidivo infra biennale, peraltro già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi.

L’automobilista è stato pertanto quindi sanzionato e il veicolo sottoposto a sequestro. L’operazione rientra nelle normali attività di controllo del territorio da parte dell’Arma, volte a garantire la sicurezza stradale e a prevenire comportamenti a rischio.
