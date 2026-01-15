Tragedia lungo la linea Milano-Torino: uomo travolto dal treno. E’ stato un macchinista a notare il corpo senza vita sui binari.

Tragedia lungo la linea Milano-Torino: uomo travolto dal treno

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 gennaio, a Trecate. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30, a circa seicento metri dalla stazione cittadina.

Secondo le prime informazioni, a rimanere travolto sui binari è stato un uomo di mezza età, la cui identità non è ancora stata accertata. Il primo convoglio coinvolto è stato un treno regionale diretto verso Milano.

Poco dopo, il macchinista del regionale 2056, in viaggio da Milano verso Torino, ha notato il corpo lungo la linea ferroviaria e ha immediatamente arrestato la marcia del treno. Ha immediatamente attivato il segnale acustico del convoglio, azionato per richiamare l’attenzione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza. Mentre la polizia ferroviaria, insieme ai carabinieri di Novara, ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, la circolazione ferroviaria sulla tratta Milano-Torino è stata interrotta a partire dalle 18.30. Il treno regionale 2056, rimasto fermo per diverse ore, ha potuto riprendere il viaggio solo poco prima delle 21.

