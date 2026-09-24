CronacaValli Mosso e Sessera
Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche
Allarme lanciato dalla moglie
Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche.
Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche
Momenti di paura per un anziano uscito di casa in bici elettrica e poi rimasto senza batteria. Non vedendolo rientrare, la moglie ha allertato i Carabinieri, facendo scattare le ricerche.
L’uomo è stato fortunatamente ritrovato tra Ternengo e Ronco Biellese. Rimasto a piedi a causa della batteria scarica, è stato raggiunto dai militari e accompagnato a casa.
Immagine di repertorio
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