Seguici su

CronacaValli Mosso e Sessera

Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche

Allarme lanciato dalla moglie

Pubblicato

4 minuti fa

il

Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche.

Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche

Momenti di paura per un anziano uscito di casa in bici elettrica e poi rimasto senza batteria. Non vedendolo rientrare, la moglie ha allertato i Carabinieri, facendo scattare le ricerche.

L’uomo è stato fortunatamente ritrovato tra Ternengo e Ronco Biellese. Rimasto a piedi a causa della batteria scarica, è stato raggiunto dai militari e accompagnato a casa.

Immagine di repertorio 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *