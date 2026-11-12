Cronaca
Entra alle poste con un fucile, ma rinuncia alla rapina
Arrestato un uomo di 49 anni: inutile il tentativo di fuga in scooter
Entra alle poste con un fucile, ma rinuncia alla rapina. Momenti di grande ieri mattina, intorno alle 8.30, nell’ufficio postale di viale don Minzoni, a Borgomanero. Un uomo, vestito completamente di nero e con il volto nascosto da un casco integrale, si è presentato armato.
Entra alle poste con un fucile, ma rinuncia alla rapina
Il ladro avrebbe minacciato il personale, ma, dopo aver fatto allontare i presenti, ha desistito dal suo intento, uscendo senza aver rubato nulla. Il malvivente si è subito dato alla fuga a bordo di uno scooter.
I carabinieri sono prontamente intervenuti e, controllando i sistemi di videorsorveglianza, sono riusciti a indentificare l’uomo, un 49enne, che podo dopo è stato arrestato.
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