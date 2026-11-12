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Cronaca

Entra alle poste con un fucile, ma rinuncia alla rapina

Arrestato un uomo di 49 anni: inutile il tentativo di fuga in scooter

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1 minuto fa

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Entra alle poste con un fucile, ma rinuncia alla rapina. Momenti di grande ieri mattina, intorno alle 8.30, nell’ufficio postale di viale don Minzoni, a Borgomanero. Un uomo, vestito completamente di nero e con il volto nascosto da un casco integrale, si è presentato armato.

Entra alle poste con un fucile, ma rinuncia alla rapina

Il ladro avrebbe minacciato il personale, ma, dopo aver fatto allontare i presenti, ha desistito dal suo intento, uscendo senza aver rubato nulla. Il malvivente si è subito dato alla fuga a bordo di uno scooter.

I carabinieri sono prontamente intervenuti e, controllando i sistemi di videorsorveglianza, sono riusciti a indentificare l’uomo, un 49enne, che podo dopo è stato arrestato.
LEGGI ANCHE: Rapina alle Poste di Vigliano: fermato il presunto responsabile

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