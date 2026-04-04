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Enrico Cominato, svanito nel nulla 3 anni fa. Nuovo appello di “Chi l’ha visto?” – VIDEO

Il giovane biellese fu visto l’ultima volta nella zona di Oropa. Il fratello Valerio ha sempre continuato a sperare di poterlo ritrovare

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24 ore fa

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scomparsa

A tre anni esatti dalla sua scomparsa, “Chi l’ha visto?” ha rilanciato l’appello per chiedere a chiunque abbia informazioni su Enrico Cominato di farsi avanti.

Cominato è svanito letteralmente nel nulla 36 mesi fa, quando è stato visto per l’ultima volta nella zona di Oropa. Era il 31 marzo. Poi più nessuna notizia. Nei giorni e nelle settimane successive sono arrivate diverse segnalazioni di presunti avvistamenti, nessuna si è però rivelata davvero fondata.

Nonostante ciò, la sua famiglia non può e non vuole arrendersi. A rilanciare più volte l’appello a farsi avanti, rivolto a chiunque possa avere anche solo delle informazioni utili, è il fratello Valerio.

Valerio non intende rassegnarsi, né accettare l’ipotesi peggiore: «Enrico potrebbe non esserci più? Non è possibile escluderlo, ma resto convinto che se gli fosse accaduto qualcosa di brutto, prima o poi sarebbe stato ritrovato il corpo – spiegava tempo fa al nostro giornale -, considerato anche il dispiegamento di forze nella zona in cui è scomparso. Così non è stato quindi, fino a prova contraria, io continuerò a pensare che mio fratello sia vivo da qualche parte».

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